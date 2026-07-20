Et le véritable vainqueur de la Coupe du monde de football est… Adidas

Le fabricant de vêtements de sport Adidas a vendu quatre fois plus de maillots de football lors de la dernière Coupe du monde que lors de la précédente édition. Les ventes de ballons de football ont également doublé, a indiqué l’entreprise à Bloomberg News.

Une visibilité dominante

Adidas prévoit que le chiffre d’affaires lié à la Coupe du monde s’élèvera au total à environ 1,5 milliard d’euros, a déclaré le PDG Björn Gulden dans un communiqué. Ce chiffre se situe dans le haut de la fourchette des prévisions. La marque a en effet été omniprésente pendant le tournoi, tandis que son rival Nike était pratiquement hors jeu.

En effet, les finalistes, l’Espagne et l’Argentine, portaient toutes deux dimanche soir des maillots Adidas, tout comme les arbitres. Au total, 14 équipes ont joué en tenues Adidas. Les maillots du Mexique ont été les plus vendus, a indiqué l’entreprise, suivis par ceux de l’Espagne et de l’Argentine. Cela pourrait encore changer après la victoire de l’Espagne : les supporters espagnols devraient en effet continuer à acheter massivement des maillots dans les jours à venir pour fêter la Coupe du monde.