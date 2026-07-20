Primark lance une grande offensive sur les prix

Dans 19 pays, Primark baisse les prix de centaines d’articles populaires dans les collections femme, homme et enfant. Avec cette nouvelle campagne, l’enseigne souhaite continuer à se positionner comme un pionnier de la mode abordable.

Collection automne-hiver

« Iconic Value », tel est le slogan de la nouvelle campagne de prix que Primark lancera le 20 juillet sur les 19 marchés où la chaîne est présente, en magasin ainsi qu’à la radio, sur les réseaux sociaux et via les canaux numériques. Les nouveaux prix s’appliquent aux nouvelles collections en magasin et resteront en vigueur pour l’intégralité de la nouvelle collection automne-hiver de cette année. Les jeans, pyjamas, leggings, sweatshirts et pantalons de jogging, entre autres, ont vu leur prix baisser.

Ces baisses de prix interviennent à un moment où Primark constate que les familles surveillent plus que jamais leur budget. Elles s’accompagnent en outre d’investissements et d’améliorations en matière de qualité, de coupe et de style sur l’ensemble de la gamme, afin que les clients en aient encore plus pour leur argent, indique le détaillant dans un communiqué de presse.

« Les clients peuvent compter sur Primark »

« Le rapport qualité-prix est aujourd’hui plus important que jamais pour les clients, et depuis plus de cinquante ans, ceux-ci comptent sur nous comme la référence incontournable en matière de mode, offrant un excellent rapport qualité-prix à des tarifs que l’on ne trouve nulle part ailleurs », déclare Matt Houston, directeur de la relation client chez Primark. « Nous voulons rester à la pointe de la mode abordable et donner à nos clients la certitude qu’ils peuvent toujours compter sur Primark pour bénéficier des meilleurs prix, sans pour autant faire de compromis sur le style ou la qualité. »

Dans les magasins, une signalétique plus claire guide les clients vers les collections phares portant le label « Iconic Value ». Des gammes simplifiées et rationalisées permettent également de repérer plus facilement les offres avantageuses.