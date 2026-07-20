Zeeman parvient à un accord concernant la fermeture de treize magasins en Espagne

Zeeman ne fermera finalement pas les 15 magasins prévus, mais 13 en Espagne. L’enseigne néerlandaise de prêt-à-porter à bas prix est parvenue à un accord avec les syndicats concernant le plan de licenciement collectif.

Accord social

Au départ, le plan de restructuration de Zeeman en Espagne prévoyait la fermeture de 15 magasins. À l’issue de négociations entre la direction et les représentants du personnel, le nombre de magasins concernés a été ramené à 13, rapportent les médias espagnols. Le nombre de licenciements économiques sera donc également moins élevé. L’entreprise a conclu un accord avec les syndicats sur les conditions applicables au personnel concerné par la procédure de licenciement collectif.

En mai dernier, Zeeman avait annoncé qu’il allait procéder à des coupes importantes dans son réseau de magasins européen, suite à des résultats financiers décevants. La chaîne met également fin à ses activités au Portugal et en Autriche. Le détaillant est confronté à une concurrence croissante de la part des plateformes de commerce électronique chinoises telles que Temu et Shein, dans un contexte difficile marqué par la hausse des coûts, l’incertitude géopolitique et la réticence des consommateurs.