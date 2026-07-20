Lefties, la chaîne à petit prix du groupe Inditex, fera ses débuts au Royaume-Uni à Liverpool

Lefties, la chaîne de mode à petits prix du groupe Inditex, propriétaire de Zara, s’implante au Royaume-Uni fin août, avec l’ouverture d’un premier magasin à Liverpool, tandis que deux autres ouvertures sont déjà prévues. Il s’agira du vingtième marché pour l’enseigne.

Pas de précipitation

La première boutique britannique de Lefties ouvrira ses portes fin août dans le centre commercial couvert Liverpool ONE. Début octobre, une boutique ouvrira au centre commercial Lakeside dans l’Essex, puis une troisième en novembre au Metrocentre de Gateshead. C’est ce qu’a confirmé Inditex. Le directeur Xavier Ruz précise que le détaillant ne se précipite pas pour ouvrir de nombreux magasins et souhaite d’abord tirer les leçons de ses trois premiers sites britanniques avant de poursuivre son expansion.