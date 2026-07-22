Nike abandonne ses partenaires en Chine : un virage risqué vers la vente directe

Nike change radicalement de cap en Chine : à partir de janvier 2027, le géant du sport mettra fin à ses ventes en ligne via ses partenaires grossistes. Des milliers de vendeurs proposant des produits Nike sur les plateformes de commerce électronique chinoises se retrouveront ainsi exclus. S’agit-il d’une décision judicieuse ou cela ne fera-t-il que détériorer davantage les relations avec la Chine ?

Vente directe via ses propres canaux

Le chiffre d’affaires de Nike en Grande Chine a reculé de 17 % au cours du dernier trimestre, une baisse encore plus marquée que celle de 10 % enregistrée le trimestre précédent. La Chine reste donc un sujet de préoccupation : ce marché, qui représente 14 % du chiffre d’affaires total de Nike, est aujourd’hui dominé par des acteurs locaux tels qu’Anta (Puma et Fila) et Li Ning, tandis que des marques étrangères comme On et Hoka gagnent également du terrain.