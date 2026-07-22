Forte baisse des bénéfices chez WE Fashion

WE International, la société mère de la chaîne de mode WE Fashion, a subi une forte baisse de ses bénéfices au cours du dernier exercice. Malgré une situation financière peu confortable, la pérennité de l’entreprise n’est pas menacée.

Toujours à la recherche d’un nouveau PDG

Alors que le chiffre d’affaires du détaillant a légèrement baissé l’année dernière, passant de 277,4 millions d’euros en 2024 à 274,8 millions d’euros en 2025, le bénéfice a chuté de manière significative, passant de 18,9 millions d’euros l’année précédente à 6,1 millions d’euros. Le flux de trésorerie est passé dans le rouge à hauteur de 14 millions d’euros et l’endettement augmente, comme le révèlent les comptes annuels récemment déposés, auxquels Retailtrends a pu avoir accès.