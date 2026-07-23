Takko Fashion franchit le cap des 2 000 magasins en Europe

Le 22 juillet, à Essen, en Allemagne, la chaîne de magasins de mode à prix réduits Takko Fashion a inauguré son 2 000e magasin en Europe. Le détaillant prévoit environ 120 nouvelles ouvertures pour l’exercice en cours.

300 magasins en trois ans

Takko Fashion connaît, selon ses propres dires, sa plus forte vague d’expansion depuis 2019 : rien qu’au premier trimestre de l’exercice en cours, la chaîne de mode à prix réduits a ouvert 31 nouveaux magasins et modernisé 27 points de vente existants. C’est à la Rathaus Galerie d’Essen que la chaîne a franchi une étape importante avec l’ouverture de son 2 000e magasin.

Takko Fashion prévoit d’ouvrir jusqu’à 120 nouveaux magasins au cours de l’année, dans le cadre de sa stratégie à long terme SHINE 2028, lancée par l’entreprise en 2025 avec pour ambition d’ouvrir environ 300 nouveaux magasins en trois ans.

Parallèlement à cette expansion, l’entreprise investit dans la modernisation de son réseau de magasins existant à travers toute l’Europe. Le détaillant construit également un nouveau centre logistique de plus de 60 000 m² à Salzgitter. Celui-ci sera opérationnel au cours du second semestre 2027.