Armani double ses bénéfices et conteste une amende pour exploitation

Giorgio Armani a vu son bénéfice net plus que doubler en 2025 pour atteindre 67 millions d’euros. Aujourd’hui, la maison de couture italienne saisit la justice pour contester une amende infligée pour exploitation des travailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement.

Moins de ventes, plus de bénéfices

Ces chiffres de résultat constituent les premiers résultats annuels publiés par Armani depuis le décès de son fondateur, Giorgio Armani, en septembre dernier. La société mère a versé environ la moitié de son bénéfice net sous forme de dividendes, comme l’indiquent les documents déposés par l’entreprise.