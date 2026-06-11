Comment AO76 entend remettre les vêtements pour enfants aux valeurs familiales au goût du jour

Tout comme les vêtements, l’entreprise se transmet de génération en génération chez AO76. Aujourd’hui, Gaspard Poelman, 32 ans, est à la tête de la marque qui, jusqu’en 2017 (et encore un peu aujourd’hui), était connue sous le nom d’American Outfitters. Il apporte un vent de fraîcheur, tout en trouvant un équilibre délibéré entre le présent et le passé.

Entre tradition et innovation

C’est d’ailleurs en mai 2020 que Gaspard Poelman a rejoint l’équipe, avec pour mission de renouveler une marque vieille de 50 ans et de lancer « AO76 » sur le marché : une marque pour enfants qui se positionne comme haut de gamme, colorée et de qualité. Ce n’est pas un hasard si l’entreprise a abandonné l’ancien nom, American Outfitters, lorsque le sentiment pro-américain en Europe a changé vers 2017.