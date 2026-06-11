Bimba y Lola enregistre un bénéfice record

La chaîne de mode espagnole Bimba y Lola a enregistré en 2025 un bénéfice record de 8 millions d’euros, soit une croissance de pas moins de 433 % par rapport à l’année précédente.

Investir dans l’expansion internationale

Plus tôt cette année, Bimba y Lola, qui a fêté son vingtième anniversaire l’année dernière, avait déjà annoncé une hausse de son chiffre d’affaires de 6,83 % pour atteindre 250 millions d’euros, une croissance due en partie au développement de ses activités internationales et du commerce électronique. Il s’avère désormais que les chiffres des bénéfices ont également connu une évolution particulièrement forte.

Le résultat brut avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a augmenté de 68,42 % pour atteindre 32 millions d’euros, contre 19 millions d’euros lors de l’exercice fiscal précédent. Cela se traduit par une marge EBITDA de 13 % sur le chiffre d’affaires.

Sur le chiffre d’affaires total, 78 % (environ 195 millions d’euros) provenaient des magasins physiques répartis sur 34 marchés. Le nombre de magasins a augmenté de 11 pour atteindre 321 sites dans le monde. Les ventes en ligne ont représenté 22 % du chiffre d’affaires total, soit 55 millions d’euros, et ont connu une croissance de 11,92 %.

Rien qu’en Espagne, Bimba y Lola a généré 58 % de son chiffre d’affaires. Le PDG Jose Manuel Martínez affirme que les investissements dans l’expansion internationale et la modernisation des magasins sont essentiels pour la stratégie future de la marque.