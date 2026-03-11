La chaîne de mode Bimba y Lola célèbre son 20e anniversaire avec de la croissance

La chaîne espagnole de mode et d’accessoires Bimba y Lola célèbre son vingtième anniversaire en grande pompe : l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 250 millions d’euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente.

De grands pas à l’international

« Notre vingtième anniversaire s’est terminé sur une note très positive », déclare le PDG José Manuel Martínez. Selon Martínez, l’entreprise a franchi des étapes importantes dans sa stratégie internationale. « Nous avons poursuivi le développement mondial de la marque en ouvrant de nouveaux marchés et canaux, en renforçant notre organisation et notre conseil d’administration et en optimisant davantage les opérations de notre centre logistique et de notre nouveau siège social. »