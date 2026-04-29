Nike supprime 325 emplois supplémentaires dans son centre de distribution de Laakdal

Une nouvelle vague de restructuration au sein du centre logistique européen de Nike à Laakdal, en Belgique, menace 325 emplois supplémentaires, qui s’ajoutent aux 411 suppressions d’emplois déjà annoncées par l’entreprise.

Concurrence croissante

Lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise de Nike à Laakdal mercredi après-midi, la direction a annoncé son intention de supprimer 325 emplois supplémentaires dans son centre logistique. Une précédente vague de restructuration annoncée en mars concernait déjà 411 emplois. Le total s’élève donc à 736. Depuis son site belge, où travaillent près de 5 000 personnes, Nike organise la logistique de ses produits en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le fabricant réduit ses coûts à l’échelle mondiale. L’entreprise souffre de la concurrence croissante des marques émergentes. Après des résultats décevants, Nike a annoncé la semaine dernière une nouvelle vague de licenciements qui devrait coûter environ 1 400 emplois, principalement au sein des départements technologiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.