Le dilemme du luxe chez Armani : le chiffre d’affaires baisse, mais les bénéfices augmentent

Chez Armani, le chiffre d’affaires a baissé en 2025, mais cette décision a été (en partie) prise volontairement par la marque de luxe italienne, qui a opté pour des hausses de prix et une stratégie axée sur des marges plus élevées. Parallèlement, la maison de couture recherche un nouveau partenaire, conformément à la volonté de son fondateur, Giorgio Armani.

Changement de cap

Le chiffre d’affaires de la marque Armani a baissé de 2,8 % pour s’établir à 2,19 milliards d’euros, tandis que le chiffre d’affaires total – partenaires sous licence compris – est resté bloqué à 4 milliards d’euros. Le PDG Giuseppe Marsocci souligne un changement structurel dans la façon dont les consommateurs perçoivent le luxe. « Nous constatons un changement dans l’approche du luxe et de la mode tant chez les acheteurs actuels que potentiels », déclare Marsocci. « Nous devons prendre cela au sérieux. »