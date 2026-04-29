Adidas connaît une forte croissance à l’approche de la Coupe du monde de football

Grâce notamment à la forte demande d’équipements de football et de chaussures de course, Adidas affiche une solide croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, et ce sur un marché très volatil soumis à une forte pression promotionnelle.

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Le chiffre d’affaires d’Adidas a augmenté de 14 % à taux de change constant pour atteindre 6,6 milliards d’euros au cours du dernier trimestre. Une performance solide, compte tenu de la baisse des ventes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, due à la guerre en Iran. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 16 % pour atteindre 705 millions d’euros.