Claire’s ferme ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande

La chaîne d’accessoires et de bijoux Claire’s jette désormais l’éponge au Royaume-Uni et en Irlande. Au total, 154 magasins ferment leurs portes et 1 300 emplois sont supprimés. Auparavant, les filiales belge, espagnole et néerlandaise avaient également fait faillite.

Chiffre d’affaires en chute libre

Claire’s s’est implantée en Europe en 1996 grâce au rachat de la chaîne britannique Bow Jangles. Ce qui avait commencé comme une expansion réussie s’est transformé en un lent déclin. Après une première demande de mise en faillite aux États-Unis en 2018 et une deuxième en août 2025, la situation était devenue intenable. Modella Capital, un groupe d’investissement qui avait auparavant sauvé une partie de la chaîne, n’a pas pu enrayer la baisse du chiffre d’affaires.