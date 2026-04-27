Zalando met fin à son programme « Connected Retail », qui permet aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne. Le système sera remplacé par une solution plus intégrée.

Meilleure analyse des données

Le programme de partenariat Connected Retail permet aux détaillants physiques de mettre facilement et simplement leur stock en ligne et de rendre leurs produits accessibles à tous les clients de Zalando. Le système a été lancé en 2018 et s’est étendu à la Belgique en 2021.

Aujourd’hui, Zalando met fin à ce programme. La plateforme souligne toutefois qu’elle continue de soutenir les magasins physiques : « Nous ne faisons que mettre à niveau la base technique et remplacer les outils obsolètes de Connected Retail par une solution plus moderne et intégrée », a déclaré un porte-parole au magazine spécialisé allemand Textilwirtschaft. La solution partenaire zDirect vise à rationaliser les processus opérationnels et à permettre une meilleure analyse des données. Les magasins physiques pourront donc rester actifs en ligne sur les 27 marchés européens où Zalando est présent.

Connected Retail sera progressivement supprimé et prendra définitivement fin en juin 2017. Les commerçants bénéficieront du soutien nécessaire pour effectuer la transition. Le nouveau système s’accompagnera toutefois de coûts de service plus élevés, d’exigences plus strictes et d’une flexibilité réduite, selon le magazine spécialisé dans la mode.