La plateforme de location Dressr se lance dans la vente d’articles d’occasion

La plateforme belge de location de vêtements Dressr se développe en lançant une plateforme de vente d’occasion dédiée aux articles ayant déjà été loués. Avec « Dressr preloved », l’entreprise souhaite offrir une nouvelle vie, cette fois définitive, aux vêtements qui ont atteint leur cycle maximal dans le modèle de location.

La boucle est bouclée ?

La fondatrice Caroline Baeten présente cette initiative comme une suite logique du modèle de location existant. « La location était la première étape : un article, plusieurs porteurs. “Preloved” est la prochaine étape du parcours de ce vêtement », a-t-elle déclaré lors du lancement. Alors que les clients avaient déjà auparavant la possibilité de racheter les articles loués, Dressr ouvre désormais ce canal à un public plus large.