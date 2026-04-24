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Écrit par Pauline Neerman
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La plateforme de location Dressr se lance dans la vente d’articles d’occasion

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Mode24 avril, 2026

La plateforme belge de location de vêtements Dressr se développe en lançant une plateforme de vente d’occasion dédiée aux articles ayant déjà été loués. Avec « Dressr preloved », l’entreprise souhaite offrir une nouvelle vie, cette fois définitive, aux vêtements qui ont atteint leur cycle maximal dans le modèle de location.

La boucle est bouclée ?

La fondatrice Caroline Baeten présente cette initiative comme une suite logique du modèle de location existant. « La location était la première étape : un article, plusieurs porteurs. “Preloved” est la prochaine étape du parcours de ce vêtement », a-t-elle déclaré lors du lancement. Alors que les clients avaient déjà auparavant la possibilité de racheter les articles loués, Dressr ouvre désormais ce canal à un public plus large.

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