Vinted vaut déjà 8 milliards d’euros

Après une levée de fonds de 880 millions d’euros, la plateforme de vente d’occasion Vinted est désormais évaluée à 8 milliards d’euros. L’entreprise souligne que le marché de l’occasion en ligne connaît une croissance plus rapide que le commerce électronique en général.

Hausse de 60 %

Des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs ont participé à la récente levée de fonds secondaire. Avec une valorisation de 8 milliards d’euros, Vinted affiche une progression de 60 % par rapport aux 5 milliards d’euros de la précédente levée de fonds en novembre 2024, rapporte le Financial Times.

La plateforme d’occasion lituanienne a vu son chiffre d’affaires augmenter de 38 % en 2025 pour atteindre 1,1 milliard d’euros, tandis que la valeur totale des marchandises échangées (GMV) s’élevait à 10,8 milliards d’euros. Le bénéfice net s’élevait à 62 millions d’euros.

Le PDG Thomas Plantenga affirme que le marché de l’occasion en ligne connaît une croissance plus rapide que le commerce électronique en général, et que son entreprise, avec Vinted Marketplace, Vinted Go et Vinted Pay, est bien positionnée pour tirer parti de cette croissance. Vinted est désormais présent dans 26 pays, dont les États-Unis depuis le début de l’année.