La chaîne de vêtements pour enfants Tape à l’œil sort du rouge

Après un redressement et un changement de cap, la chaîne française de vêtements pour enfants Tape à l’œil est de nouveau rentable. Son chiffre d’affaires est également en hausse, alors même que le marché est en recul.

« Il reste de la marge au milieu »

Originaire du nord de la France, Tape à l’œil a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros, soit une hausse de 5 %. Le marché de la mode enfantine a pourtant reculé de 0,9 %. La chaîne est également sortie du rouge, après une période déficitaire de 2022 à 2024. C’est ce qu’a déclaré au journal Les Echos le PDG Christophe Gaigneux, qui a pris ses fonctions mi-2024.