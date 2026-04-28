Pinko poursuit sa reprise avec une forte croissance de ses bénéfices

Le groupe de mode italien Pinko a davantage accru ses bénéfices au premier trimestre. Or, la marque de luxe n’est sortie du rouge que l’année dernière, après plusieurs années difficiles.

Plus sélectif et plus rentable

Au premier trimestre 2026, Pinko a enregistré un EBITDA de 6,7 millions d’euros, soit une hausse de 23,4 % par rapport aux 5,4 millions d’euros de l’année précédente. Pour la marque de luxe italienne, il s’agit d’une confirmation importante de la stratégie de relance, car ce n’est qu’en 2025 que la marque a renoué avec un résultat opérationnel positif de 18 millions d’euros. En 2024, le résultat était encore de 30,8 millions d’euros dans le rouge.