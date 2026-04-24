Nike supprime 1 400 emplois supplémentaires à l’échelle mondiale

Nike procède à une nouvelle vague de licenciements, la deuxième déjà cette année. Cette fois-ci, environ 1 400 emplois sont supprimés, principalement dans les départements technologiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Priorité à l’approvisionnement et à la technologie

Cette mesure touche un peu moins de 2 % des effectifs mondiaux, selon une note interne du directeur des opérations Venkatesh Alagirisamy, à laquelle Reuters a pu avoir accès. Cette vague de licenciements fait suite à des mesures antérieures. En janvier, Nike avait déjà supprimé 775 postes afin d’accélérer l’automatisation, et en mars, le fabricant de baskets avait annoncé 411 licenciements dans son centre logistique européen de Laakdal (Belgique).