Le groupe Moncler enregistre une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires

Au premier trimestre 2026, le groupe Moncler a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 880,6 millions d’euros, soit une croissance de 12 % à taux de change constants et de 6 % en données publiées. L’entreprise a ainsi dépassé les prévisions.

Bonne performance en Asie

La majeure partie du chiffre d’affaires provient de la marque Moncler, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 766,5 millions d’euros, soit une croissance de 12 % à taux de change constants. Le canal de vente directe aux consommateurs a progressé de 14 %, malgré une volatilité persistante et une base de comparaison solide, selon la direction. Les ventes en gros ont augmenté de 3 %, dans un contexte de rationalisation continue du réseau de distribution.