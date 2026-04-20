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Écrit par Pauline Neerman
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Nouveau PDG pour remettre Van de Velde sur la voie de la croissance

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Mode20 avril, 2026
Cineberg / Shutterstock.com

Van de Velde, le groupe de lingerie qui chapeaute Marie Jo, Prima Donna et Sarda, mise sur le renouveau avec un nouveau PDG : Marc Dambremez succède à Karel Verlinde, qui a été à la tête de l’entreprise pendant sept ans. Son expérience chez Levi Strauss & Co. promet d’apporter un vent de fraîcheur.

Mission : pertinence de la marque et rapidité

Van de Velde recrute un PDG qui a fait ses preuves en dehors du secteur de la lingerie : ces 15 dernières années, Dambremez a occupé différents postes au sein de la marque américaine de jeans Levi Strauss & Co. Plus récemment, il était à la tête de la région Asie-Océanie. Auparavant, il était actif dans les branches retail et immobilier de la marque de denim.

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