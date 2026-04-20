Nouveau PDG pour remettre Van de Velde sur la voie de la croissance

Van de Velde, le groupe de lingerie qui chapeaute Marie Jo, Prima Donna et Sarda, mise sur le renouveau avec un nouveau PDG : Marc Dambremez succède à Karel Verlinde, qui a été à la tête de l’entreprise pendant sept ans. Son expérience chez Levi Strauss & Co. promet d’apporter un vent de fraîcheur.

Mission : pertinence de la marque et rapidité

Van de Velde recrute un PDG qui a fait ses preuves en dehors du secteur de la lingerie : ces 15 dernières années, Dambremez a occupé différents postes au sein de la marque américaine de jeans Levi Strauss & Co. Plus récemment, il était à la tête de la région Asie-Océanie. Auparavant, il était actif dans les branches retail et immobilier de la marque de denim.