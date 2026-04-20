[Interview] « Chaque magasin que nous ouvrons est un succès » (Matthias Hindriks, The Fashion Store)

Cette année, The Fashion Store fête son vingtième anniversaire. Le détaillant multimarques flamand, qui se positionne comme la boutique facilement accessible, affiche des résultats nettement supérieurs à ceux du marché, selon son CEO Matthias Hindriks.

Une réussite

Il y a quelques semaines à peine, The Fashion Store a ouvert son 24e magasin, à Kontich. Les premiers magasins sous ce nom ont ouvert dès 2006, à Lede et Veerle. Les racines de l’entreprise remontent d’ailleurs encore plus loin : le magasin de tissus « Peeters & Co », une institution à Veerle-Laakdal depuis les années 50, a été rebaptisé Pecotex en 1976. De là est née une chaîne, rachetée en 2005 par un groupe d’investisseurs et passée en 2018 entre les mains de The Fashion Society, la branche mode du Colruyt Group et également propriétaire de ZEB et Pointcarré.