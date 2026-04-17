Richemont apporte un soutien financier de 100 millions d’euros à Delvaux

Richemont intervient à nouveau auprès de sa filiale belge Delvaux. Le groupe suisse de luxe convertit une dette de 100,6 millions d’euros en actions, mais les défis structurels du fabricant de sacs à main persistent.

Une croissance déficitaire

Afin de stabiliser le bilan affaibli, Richemont renforce les fonds propres du fabricant d’articles de maroquinerie. Cette intervention fait suite à une précédente injection de capitaux en octobre 2022, lorsque Delvaux avait déjà obtenu un prêt de 90 millions d’euros. Cela s’était produit peu après que les Suisses aient déboursé 178 millions d’euros pour le rachat de la marque de luxe belge en 2021.