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Écrit par Pauline Neerman
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ReconKering : comment Kering met tout en œuvre pour sauver Gucci

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Mode16 avril, 2026

La marge bénéficiaire doit doubler

Kering vise une amélioration structurelle de la marge opérationnelle, qui devrait, d’ici mi-2028, être plus de deux fois supérieure à son niveau de 2025. Par ailleurs, le groupe vise un rendement du capital investi (ROCE) supérieur à 20 %. M. de Meo a souligné que le plan de redressement, baptisé « ReconKering », vise à restaurer l’attrait des marques et à renforcer l’efficacité opérationnelle.

« ReconKering est notre façon de revenir à ce qui rend Kering unique, tout en anticipant l’avenir du luxe », a déclaré De Meo. « Nous combinons créativité, savoir-faire et pertinence culturelle avec une attention accrue portée à l’exécution. »

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