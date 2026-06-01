Xandres ouvre son quatrième magasin aux Pays-Bas, dans la région du Gooi

La marque de mode belge Xandres a ouvert une nouvelle boutique à Laren, l’une des communes les plus riches des Pays-Bas.

Une montée en gamme

Avec l’ouverture de la boutique sur la Nieuweweg, dans le centre de Laren, Xandres dispose désormais de quatre magasins en propre aux Pays-Bas. Selon la marque, ce nouvel établissement s’inscrit dans sa stratégie visant à développer une présence équilibrée aux Pays-Bas. En implantant des magasins dans différentes régions, la maison de mode belge souhaite se rapprocher du consommateur néerlandais et accroître la notoriété de la marque.

Le choix de la région du Gooi souligne quant à lui l’ambition de Xandres de se positionner plus clairement dans le segment haut de gamme du marché néerlandais de la mode. Laren est considérée comme l’une des principales destinations de mode et de lifestyle des Pays-Bas, avec une offre importante de marques haut de gamme et de luxe.