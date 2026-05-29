H&M et les syndicats s’accordent sur le licenciement d’une centaine de salariés en Espagne

H&M a conclu un accord avec les syndicats espagnols CCOO et UGT concernant la suppression de près d’une centaine de postes administratifs à Madrid et à Barcelone. La mesure reste ainsi moins importante que ce que l’entreprise avait initialement annoncé.

Mutations ou échanges

Selon le CCOO, le plan social (ERE) devrait concerner une centaine de postes sur les deux sites, mais le syndicat a souligné que le chiffre définitif n’était pas encore fixé. Ce nombre dépendra du nombre d’employés qui bénéficieront d’une mutation.

Les bureaux de Barcelone et de Madrid gèrent les marchés espagnol, portugais, italien, français, belge et luxembourgeois. Il a notamment été convenu que des mutations internes et internationales au sein du groupe H&M seraient proposées, et qu’un programme d’outplacement externe serait mis en place.

Le syndicat continue également à travailler avec la direction pour réduire davantage le nombre de licenciements. Ainsi, les employés concernés et non concernés peuvent, par exemple, changer de poste. Le package d’indemnités respecte en outre les normes légales maximales, auxquelles s’ajoute une indemnité supplémentaire basée sur l’ancienneté.