Burberry : des primes plus élevées, la neutralité carbone d’ici dix ans

Burberry revoit les primes de son PDG : celui-ci peut désormais percevoir jusqu’à 12,2 millions de livres sterling (14,4 millions d’euros). Dans le même temps, la chaîne de luxe britannique revoit à la baisse ses ambitions climatiques : la marque vise désormais la neutralité carbone d’ici 2050. Ces changements coïncident avec un léger redressement des résultats.

Augmentations salariales

Schulman, qui a quitté Coach en juillet 2024, a perçu 4 millions de livres sterling (4,7 millions d’euros) au cours de l’exercice clos en mars : 1,2 million de livres sterling de rémunération fixe, 2,3 millions de livres sterling de prime annuelle en espèces et 299 000 livres sterling d’indemnité de déménagement depuis New York. À partir de juillet, son salaire augmentera de 3 % pour atteindre 1,24 million de livres. Il sera en outre éligible à un plan d’actionnariat pouvant atteindre 300 % de son salaire, à condition qu’il atteigne ses objectifs, notamment une croissance du chiffre d’affaires à 3,1 milliards de livres en 2029.