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Écrit par Pauline Neerman
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Claes Retail Group (JBC) transfère ses activités logistiques vers un entrepôt externe

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Mode29 mai, 2026

Claes Retail Group, la société mère de JBC et CKS, entre autres, externalise désormais sa logistique et centralise toutes ses activités à Beringen. La cinquantaine d’employés du service logistique pourra rejoindre le nouvel employeur.

« Houthalen n’est plus viable »

Claes Retail Group confie ses activités logistiques au prestataire de services logistiques Paxon. Le groupe regroupe tous les flux logistiques dans un nouveau centre de distribution à Beringen. Avec cette décision, Claes Retail Group franchit une nouvelle étape dans la restructuration de ses activités opérationnelles.

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