Claes Retail Group (JBC) transfère ses activités logistiques vers un entrepôt externe

Claes Retail Group, la société mère de JBC et CKS, entre autres, externalise désormais sa logistique et centralise toutes ses activités à Beringen. La cinquantaine d’employés du service logistique pourra rejoindre le nouvel employeur.

« Houthalen n’est plus viable »

Claes Retail Group confie ses activités logistiques au prestataire de services logistiques Paxon. Le groupe regroupe tous les flux logistiques dans un nouveau centre de distribution à Beringen. Avec cette décision, Claes Retail Group franchit une nouvelle étape dans la restructuration de ses activités opérationnelles.