Abercrombie & Fitch parvient à compenser les répercussions de la guerre en Iran

Abercrombie & Fitch a dépassé ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une demande stable aux États-Unis. L’entreprise signale toutefois un ralentissement dans la région EMEA en raison de la guerre qui perdure au Moyen-Orient.

Entre haut de gamme et masse

Au cours du dernier trimestre, Abercrombie & Fitch a attiré des consommateurs issus des tranches de revenus les plus modestes grâce à des remises, tout en conservant sa clientèle aisée. Cela a permis à l’entreprise de faire face à l’incertitude macroéconomique aux États-Unis et d’enregistrer une croissance de 3 % de son chiffre d’affaires sur le marché américain. Abercrombie se positionne aujourd’hui entre le marché haut de gamme et le marché de masse, avec des vêtements ambitieux à des prix accessibles, la demande de luxe abordable restant solide.