Les 35 ans de La Bottega : comment un magasin de chaussures à Hasselt est devenu une référence en matière d’expérience

Alors que le secteur belge du retail est confronté à des faillites et à l’arrivée de nouveaux venus bon marché, La Bottega, à Hasselt, célèbre ses 35 ans d’existence avec un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros et une première marque propre. Le concept store emblématique de Karine Valy et Marc Jamar prouve que l’attention personnelle, la créativité et l’audace sont toujours payantes.

« Je me suis dit : c’est trop risqué pour Hasselt »

Ce qui a commencé en 1991 comme un petit magasin de chaussures à Hasselt est devenu l’une des boutiques de mode indépendantes les plus en vue de Belgique. La Bottega, installée dans l’ancienne distillerie de genièvre Smeets, s’étend aujourd’hui sur plus de 2 000 mètres carrés et propose une sélection soigneusement composée de plus de 300 marques belges et internationales.