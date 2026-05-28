Zalando intègre la mode de luxe d’occasion de Vestiaire Collective

Zalando élargit son offre de produits de seconde main avec la mode de luxe de Vestiaire Collective. Le groupe allemand de mode lance un partenariat sur 14 marchés européens. Zalando ouvre ainsi pour la première fois sa catégorie « Pre-owned » à des partenaires externes.

Demande de luxe d’occasion

Grâce à cette plateforme, les clients ont accès à des articles d’occasion de plus de cinquante marques de luxe, allant des vêtements et chaussures aux sacs à main et accessoires. Selon Zalando, ce partenariat répond à la demande en forte croissance pour la mode d’occasion de qualité. En 2025, 62 % en moyenne de l’assortiment d’occasion de Zalando s’est vendu dans les sept jours suivant sa mise en ligne.