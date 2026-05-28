Un magasin pop-up à Amsterdam pour Les Jumelles

La chaîne belge de mode Les Jumelles ouvre une boutique éphémère à Amsterdam du 9 au 14 juin. La boutique éphémère sera située au 349 Keizersgracht, en plein cœur de la capitale néerlandaise.

Créer un sentiment de FOMO

Avec cette boutique éphémère, Les Jumelles poursuit sa stratégie de visibilité internationale en dehors de son marché d’origine. La marque, qui mise fortement sur la mode, l’expérience « feel good » et une présence marquée sur les réseaux sociaux, opte une nouvelle fois pour une expérience physique dans une rue commerçante prisée.

« Je veux », a expliqué la fondatrice Magalie Aerts à ce sujet lors du RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress. « Les pop-up stores créent un sentiment de FOMO – fear of missing out – et renforcent la notoriété de la marque. » Début avril, la marque avait déjà ouvert une quatrième boutique permanente à Hasselt.