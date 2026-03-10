Les Jumelles ouvre un magasin à Hasselt

La marque de mode anversoise Les Jumelles poursuit son expansion et ouvre le 2 avril son quatrième magasin physique, le premier dans le Limbourg. Le nouveau magasin situé dans la Kapelstraat à Hasselt répond aux demandes répétées des clients.

Plus proche du client

« Hasselt, we have exciting news. Grâce à vos nombreux messages et demandes pour que nous venions également à Hasselt, le moment est enfin venu », a annoncé la fondatrice Magalie Aerts sur Instagram. L’ouverture fait suite au succès des trois magasins existants à Anvers, Schilde et Knokke.

Les Jumelles a commencé comme une boutique en ligne, et les ventes en ligne resteront toujours la principale source de revenus, mais Magalie Aerts est également convaincue de l’importance de l’expérience physique. Elle dévoilera tous les détails de cette stratégie omnicanale affirmée lors du RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress le 19 mars. Les Jumelles compte aujourd’hui plus de 330 000 followers sur Instagram et développe également des activités B2B internationales.

L’ouverture à Hasselt s’inscrit dans la stratégie de la marque visant à se rapprocher de ses clients. « Nous vous invitons à venir découvrir nos dernières collections et à vivre l’univers de Les Jumelles », déclare Aerts.

