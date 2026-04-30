Puma sort du creux de la vague avec un nouveau directeur financier et un nouveau propriétaire

Le chiffre d’affaires du groupe sportif Puma, en difficulté, a encore reculé au cours du dernier trimestre. Il y a toutefois des signes encourageants : les bénéfices ont progressé et le rachat partiel par la société chinoise Anta Sports apporte un coup de pouce supplémentaire. Un nouveau directeur financier devrait désormais apporter une solution.

La Chine, un marché en forte croissance

Puma a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 6,3 % à 1,86 milliard d’euros au premier trimestre 2026, mais parallèlement une forte hausse (+19,6 %) de son EBIT à 51,9 millions d’euros, malgré 12,6 millions d’euros de coûts exceptionnels liés à la restructuration. La marge brute a augmenté de 60 points de base pour atteindre 47,7 %, grâce à la réduction des stocks, à la baisse des frais de transport et à une part plus importante des ventes directes aux consommateurs (DTC).