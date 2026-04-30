H&M élabore un plan de sauvetage pour son entrepôt de Ghlin

L’avenir du centre de distribution de H&M Logistics à Ghlin, dans le Hainaut, reste incertain, mais la direction s’engage à présenter un plan de sauvetage le 12 mai. Des projets visant à fermer le site et à supprimer 440 emplois avaient précédemment fait surface.

Un sauvetage de dernière minute ?

Les syndicats réagissent avec prudence à cette annonce. « Nous n’avons toujours pas de réponses claires à nos questions, mais l’employeur s’est engagé mercredi à présenter, le 12 mai, une proposition visant à sauver le site de Ghlin », a déclaré Philippe Dumortier, du syndicat socialiste FGTB, à Belga. Cette proposition doit toutefois encore être approuvée par la direction du groupe H&M.