Capri Holdings entrevoit des perspectives de croissance

Capri Holdings a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre, mais son résultat s’est nettement amélioré grâce à des mesures correctives. Michael Kors a vu son chiffre d’affaires reculer, tandis que Jimmy Choo a connu une légère croissance. Pour le nouvel exercice, la direction prévoit un retour à la croissance.

Les marges remontent, les pertes diminuent

Au cours du trimestre clos le 28 mars, le chiffre d’affaires des activités poursuivies – hors Versace, désormais cédée au groupe Prada – s’est élevé à 796 millions de dollars américains (684 millions d’euros), soit une baisse de 3,7 % en glissement annuel. Après ajustement des effets de change, la baisse a même atteint 7 %.