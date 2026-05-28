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Écrit par Pauline Neerman
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Pourquoi Inditex mise pleinement sur la diversification et l’intelligence artificielle

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Mode28 mai, 2026
© Shutterstock.com

Inditex, le groupe de mode espagnol propriétaire de Zara, considère la diversification entre marques, pays et technologies comme le moteur de sa croissance future. Pour le plus grand détaillant de mode au monde, cela marque le début d’une nouvelle phase de développement, exactement 25 ans après son introduction en bourse.

Une formule pour chaque client

Dans une interview accordée à Bloomberg TV, le PDG Óscar García Maceiras souligne que le groupe souhaite se démarquer en proposant différentes formules à ses clients à travers le monde. Le groupe tire un avantage concurrentiel important de sa large couverture géographique. Inditex possède des magasins dans 98 pays et gère huit marques, dont Zara, Massimo Dutti, Bershka et Lefties. Cette dernière marque, qui se concentre sur la mode à prix abordable, poursuit désormais son expansion hors d’Espagne et du Portugal. García Maceiras qualifie cette diversification de « l’une des principales forces » du groupe.

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