De nouveaux suspects dans l’affaire des « actions volées » entre Hermès et LVMH

Deux avocats suisses et un notaire ont été mis en examen dans l’affaire concernant 14 milliards d’euros d’actions Hermès qu’un héritier affirme avoir perdu au profit de LVMH. Le parquet de Paris confirme ces nouveaux développements dans l’enquête.

6 millions d’actions disparues

Tout a commencé par une affaire de disparition : l’héritier d’Hermès, Nicolas Puech, aurait perdu pas moins de 6 millions d’actions de la maison de luxe. Peu après, il est apparu que son rival LVMH avait discrètement constitué une participation de 23 % dans Hermès. Contre la volonté de Hermès, car le créateur du sac Birkin avait toujours renvoyé Bernard Arnault lors de précédentes tentatives de rapprochement. Un lien a donc rapidement été établi.