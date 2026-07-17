Désormais, il est interdit de détruire les vêtements et les chaussures invendus

À compter du 19 juillet, les grandes entreprises ne seront plus autorisées à détruire les vêtements, accessoires de mode et chaussures invendus. L’Union européenne souhaite ainsi empêcher que des produits encore utilisables ne finissent directement dans le flux des déchets.

Écouler soi-même ses stocks

Désormais, les entreprises devront vendre autant que possible leurs stocks excédentaires, par exemple en proposant des réductions ou en recourant à des canaux de distribution alternatifs. Elles peuvent également faire don de ces produits à des associations caritatives ou à des entreprises sociales, les réparer, les remettre à neuf ou les recycler. Les entreprises de taille moyenne ont jusqu’au 19 juillet 2030 pour se conformer à ces règles. Les petites entreprises et les micro-entreprises ne sont pas concernées par cette interdiction.