Les clients américains et chinois permettent à Burberry de maintenir le cap

Burberry poursuit son redressement grâce à une forte croissance aux États-Unis et en Chine. Le groupe de luxe britannique tire parti d’un regain d’intérêt pour les trenchs, les manteaux et les écharpes, même si le conflit au Moyen-Orient freine les dépenses touristiques en Europe.

Approuvé par la Génération Z

Pour la première fois en trois ans, la maison de mode a enregistré une croissance dans toutes ses principales divisions de produits. Les vêtements d’extérieur, en particulier, ont affiché de solides performances. Le chiffre d’affaires comparable de Burberry a ainsi progressé de 5 % au cours du dernier trimestre, pour atteindre 455 millions de livres sterling (536 millions d’euros).