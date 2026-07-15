Comment Dr. Martens veut devenir « la marque la plus convoitée au monde »

Dr. Martens maintient ses prévisions pour cet exercice. Les ventes sont en bonne voie, tout comme l’objectif de l’entreprise de devenir « la marque de chaussures haut de gamme la plus convoitée au monde ».

Nouveau concept de retail

Le groupe affirme être en bonne voie : l’ambition de devenir « la marque de chaussures haut de gamme la plus convoitée au monde » reste intacte, les temps forts de cette année comprenant notamment une augmentation des ventes au prix plein au Royaume-Uni et dans la région DACH, le lancement d’une nouvelle ligne de sandales, le déploiement de nouveaux concepts de vente au détail dans les grandes villes, ainsi que des investissements dans la technologie.