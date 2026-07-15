Les bijoux et ses propres boutiques font briller Richemont

Le groupe de luxe Richemont a démarré l’exercice bien mieux que ne l’avaient prévu les analystes. Les ventes de bijoux et de montres ont progressé, tous marques, régions et canaux de distribution confondus.

Les joyaux de la couronne

Au cours du premier trimestre, qui s’est achevé fin juin, le chiffre d’affaires a progressé de 20 % à taux de change constants. Aux taux de change courants, la croissance s’est élevée à 17 %, pour atteindre 6,3 milliards d’euros. Le propriétaire, entre autres, de Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloé et Montblanc a évoqué « un excellent début d’année ».