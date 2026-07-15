Rabanne recrute Olivier Rousteing, figure de proue de Balmain

La marque de mode Rabanne a nommé Olivier Rousteing au poste de directeur artistique. En recrutant l’ancien créateur de Balmain, le propriétaire Puig s’assure non seulement une signature créative très affirmée, mais aussi une forte présence sur les réseaux sociaux et un palmarès commercial éprouvé.

La « Balmain Army » suivra-t-elle ?

Rousteing succède à Julien Dossena, qui a quitté Rabanne en juin après treize ans de service. Le Français de quarante ans présentera sa première collection pour la maison de mode en mars 2027, lors de la Fashion Week de Paris. Selon Puig, son arrivée marque « une nouvelle étape importante dans le développement de Rabanne ».