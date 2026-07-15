eBay pourra finalement racheter Depop à Etsy

L’autorité britannique de la concurrence, la CMA, a donné mercredi son feu vert au projet d’acquisition de la plateforme de mode Depop par eBay. Cette autorisation lève un obstacle majeur à la conclusion de l’opération.

Pas d’enquête complémentaire

En février, eBay avait annoncé son intention de racheter Depop à son concurrent Etsy pour environ 1,2 milliard de dollars américains, soit 1,1 milliard d’euros. L’entreprise espère ainsi renforcer son attractivité auprès des jeunes acheteurs et consolider sa position sur le marché en pleine expansion de la mode d’occasion, a indiqué eBay dans son communiqué.

La CMA avait lancé le mois dernier une enquête formelle sur l’impact de cette acquisition sur la concurrence au Royaume-Uni. À l’issue de cette première phase, l’autorité de régulation a décidé de ne pas renvoyer l’opération vers une enquête approfondie de phase 2. La date limite pour la conclusion de la phase 1 avait initialement été fixée au 6 août.