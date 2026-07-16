Le propriétaire de Sports Direct, trop occupé par ses acquisitions pour établir des prévisions de bénéfices

Frasers Group ne publie pour l’instant aucune prévision de bénéfices pour l’exercice 2027. Le groupe souligne l’incertitude qui entoure les tentatives de rachat de Hugo Boss et du groupe australien Accent. La société mère de Sports Direct et Flannels a toutefois vu son bénéfice ajusté reculer au cours du dernier exercice, malgré une hausse de son chiffre d’affaires.

Forte croissance à l’international

Frasers étant pleinement occupé par ces acquisitions potentielles, le groupe estime qu’il n’est pas opportun de donner dès à présent des perspectives pour l’exercice 2027. Hugo Boss a d’ailleurs déjà fait savoir qu’il jugeait l’offre trop basse et la direction a appelé les actionnaires à la rejeter. Le détaillant australien de chaussures Accent Group, dont Frasers détient déjà 22,9 %, a également conseillé à ses actionnaires de rejeter la proposition.