Norah lorgne sur la Belgique, mais ferme tous ses magasins

La chaîne de mode féminine néerlandaise Norah voit un potentiel pour au moins 20 magasins en Belgique. Ironiquement, les deux seules boutiques que la marque possédait dans le pays ont fermé leurs portes cette année.

Des emplacements à l’œil

Norah a ouvert un premier magasin à Anvers en 2019, mais n’a jamais atteint l’objectif de 25 points de vente en Flandre. La chaîne s’est retirée de Belgique plus tôt cette année, tout comme d’Allemagne. Pourtant, le PDG Han Sterk souhaite déjà revenir : le dirigeant voit un potentiel pour au moins 20 nouveaux points de vente. « Nous savons avec certitude que nous voulons nous implanter dans 20 à 25 endroits en Belgique », a déclaré Sterk dans le podcast RetailTrends Talks.