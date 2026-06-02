L’ancien PDG de Prada prend la tête d’Alexander McQueen

Alexander McQueen nomme Gianfranco D’Attis au poste de PDG. D’Attis apporte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur du luxe, ayant récemment occupé le poste de PDG chez Prada.

« Rigoureux et discipliné »

Alexander McQueen mène actuellement une restructuration avec des collections plus épurées, un réseau de boutiques sur mesure et une organisation allégée. Ce processus de renouvellement s’accompagne désormais d’un changement à la tête de l’entreprise : Gianfranco D’Attis prendra ses fonctions le 3 juin, rendra compte directement au PDG de Kering, Luca de Meo, et travaillera depuis Londres. Le PDG sortant, Gianfilippo Testa, quittera la holding plus tard dans l’année.

Avant de devenir PDG de Prada, D’Attis a occupé des postes de direction chez LVMH et Richemont en Asie, en Europe et en Amérique. « Il apporte une combinaison puissante de vision stratégique, de rigueur opérationnelle et d’une expertise approfondie du luxe », commente Luca de Meo. « Sa capacité à affiner l’identité de la marque tout en pilotant une exécution rigoureuse sera cruciale alors que nous réorientons Alexander McQueen et libérons tout son potentiel. »