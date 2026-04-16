Pourquoi Allbirds passe des chaussures à l’IA

Allbirds, jusqu’à récemment une marque de chaussures durables appréciée, se retire du retail et se lance dans la course à l’intelligence artificielle. Sous le nouveau nom de NewBird AI, l’entreprise souhaite se concentrer sur les infrastructures de calcul pour l’IA.

De 4 milliards à 40 millions

Ce qui était autrefois considéré comme l’une des start-ups de vente au détail durables les plus prometteuses se lance soudainement sur un marché actuellement dominé par des géants de la tech tels que Nvidia. Allbirds a pourtant été fondée en 2015 par un ancien footballeur professionnel (Tim Brown) et un expert en énergies renouvelables (Joey Zwillinger). Les baskets en laine mérinos ont connu un succès fulgurant, notamment auprès des professionnels de la tech, et l’entreprise est entrée en bourse en 2021.